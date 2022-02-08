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Алексей Романчукевич переходит на новое место работы. Понедельник, 7 февраля, стал его последним рабочим днём на посту начальника МБУ управления благоустройства Липецка.

Алексей Ярославович Романчукевич родился в 1990 году. В 2016-м получил высшее образование в московской «Академии труда и социальных отношений» по специальности «Юриспруденция», позже окончил магистратуру Липецкого государственного технического университета по специальности «Строительство».

Трудовой путь начал в Москве в 2010 году – работал юристом. В 2018-м переехал в Липецк, занимал должность заместителя начальника управления благоустройства, в ноябре 2019 года был назначен на пост начальника управления.

Алексей Романчукевич награждён благодарностями глав администраций региона и города, председателя городского Совета депутатов, а также почётной грамотой начальника управления дорог и транспорта Липецкой области.

Алексей Романчукевич проявил себя как ответственный и внимательный руководитель. В администрации города благодарят его за проделанную работу и желают дальнейших профессиональных успехов.