Алексей спешит на помощь

Многим добринцам в эти снежные дни поспешил на помощь Алексей Бородин, житель Добринки.

Матушка-природа наделила его недюженной силой, и парень использует ее во благо людям и себе, конечно.

Жители поселка обращаются к нему, когда нужно выполнить тяжелые земляные работы (к примеру, выкопать траншею на территории домовладения, куда техника не сможет подъехать) или вскопать огород.

А в минувшие выходные дни его телефон буквально «раскалился» от многочисленных звонков. Одинокие престарелые люди, оказавшиеся в снежном плену, взывали о помощи.

— Леша, приди откопай хотя бы калитку, — с мольбой в голосе просила одна из бабулек.

— Сынок, не могу до сарая добраться, курочек покормить. Выручи, — вторила ей другая.

И наш парень-трудяга спешил на помощь. Я встретила его в воскресенье, когда он вызволял из снежного плена очередную жертву стихии. Уже установилась прекрасная погода. Метель и снегопад отступили. И, как обычно это бывает после зимнего ненастья, ярко светило солнце, искрился снег. Его вокруг было горы!

— Я с самой пятницы активно тружусь, — поделился Алексей своими заботами. — Уже семерым помог.

— Нелегкая у тебя работа, — посочувствовала я ему. — Но ничего. Вот закончишь — и пойдешь отдыхать.

— Нет, меня еще минимум двое хозяек ждут, — возразил собеседник, не выпуская лопаты из рук и продолжая кидать комья снега.

А мне подумалось: плохо, что в районе нет службы, которая бы приходила на помощь людям в подобной сложной ситуации. Но хорошо, что живут рядом с нами такие вот Алексеи.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.