Алексей Телков покидает пост руководителя управления сельского хозяйства Липецкой области. Об этом стало известно после рабочей встречи с губернатором региона Игорем Артамоновым, который предложил ему усилить команду одного из районов области.

«Сейчас перед Липецкой областью стоят новые задачи, сформулированные в национальных проектах. Основой фронт их решения находится «на земле», в муниципалитетах. Необходимо проделать большую работу, направленную на повышение уровня жизни, создание рабочих мест, развитие городов, деревень и сёл. Алексей Михайлович показал себя эффективным руководителем, способным решать любые задачи. И не будем забывать, что ранее он успешно руководил Краснинским районом», – прокомментировал Игорь Артамонов.

Алексей Телков возглавил областное управление сельского хозяйства год назад. За это время Липецкая область сохранила лидирующие позиции в растениеводстве, производстве сахара, растительных масел, консервированной продукции. Выросли показатели экспорта, продолжилась программа комплексного развития сельских территорий.