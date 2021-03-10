Главой Краснинского района стал Алексей Телков. Ранее он исполнял обязанности руководителя муниципалитета. Сегодня его кандидатуру поддержали депутаты местного райсовета.

Алексей Михайлович родился в селе Измалково в 1989 году. В 2011 году окончил Орловскую региональную академию государственной службы. В 2016 году – Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (переподготовка по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества»), в 2017 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Работал экономистом в ЗАО «Липецкстрой», затем в этой же компании возглавлял отдел комплектации и продаж. Занимал руководящие посты в ООО «Предприятие «Управляющая компания» и в Липецком филиале ФГБУ «Тульская МВЛ». В разные годы был директором ЗАО СХП «Дружба», Липецкого филиала ФГБУ «Тульская МВЛ», Липецкого филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория».

Женат, воспитывает дочь.