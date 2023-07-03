Пост начальника управления сельского хозяйства Липецкой области в скором времени займёт Алексей Телков, который сейчас руководит Краснинским районом. Кандидатуру Алексея Михайловича представил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Алексей Михайлович хорошо проявил себя в муниципалитете, отлично отработал в экстренной ситуации в минувшую субботу, когда в Краснинском районе останавливались подразделения ЧВК «Вагнер». Руководитель со стратегическим мышлением, свежим взглядом и добрым сердцем. То, что нужно в сельском хозяйстве. Это одна из важнейших сфер в нашем регионе. Ответственность огромная. Желаю удачи в новой должности», – отметил Игорь Артамонов.

Алексей Михайлович родился в селе Измалково в 1989 году. В 2011 году окончил Орловскую региональную академию государственной службы. В 2016 году – Елецкий государственный университет имени И.А. Бунина (переподготовка по программе «Инновационные технологии производства продукции растениеводства и оценки ее качества»), в 2017 году – Российскую академию государственной службы при Президенте Российской Федерации.

Работал экономистом в ЗАО «Липецкстрой», затем в этой же компании возглавлял отдел комплектации и продаж. Занимал руководящие посты в ООО «Предприятие «Управляющая компания» и в Липецком филиале ФГБУ «Тульская МВЛ». В разные годы был директором ЗАО СХП «Дружба», Липецкого филиала ФГБУ «Тульская МВЛ», Липецкого филиала ФГБУ «Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория». С марта 2021 года возглавляет Краснинский район.