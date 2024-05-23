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Заседание оперативного штаба состоялось в правительстве Липецкой области. В числе прочих обсуждался вопрос о порядке действий участников государственной итоговой аттестации, должностных лиц при получении сигнала об угрозе атаки БПЛА.

При получении сигнала о жёлтом уровне опасности, проведение экзамена не прекращается.

Если поступает сигнал о красном уровне опасности, все, кто находится в пункте проведения экзамена, эвакуируются в укрытие. При этом ученики оставляют экзаменационные материалы на партах, а на доске фиксируется время прекращения процедуры.

После отмены сигнала ученики либо возвращаются в классы и продолжают писать работы, либо их отпускают домой. Данный вопрос будет решаться совместно с руководителем Рособрнадзора председателем государственной экзаменационной комиссии Липецкой области.