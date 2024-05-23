Порядок учёта алиментов при назначении единого пособия изменится с 1 июня. При этом ранее назначенные детские выплаты пересчитываться не будут.

Сейчас родитель, который оформляет пособие, указывает в заявлении любую фактически поступившую ему сумму алиментов. С 1 июня это правило изменится. Если о размере алиментов бывшие супруги договорились устно или заключили соглашение у нотариуса, учитываться будет сумма, указанная в заявлении или соглашении. При этом она не должна быть меньше четверти МРОТ на одного ребенка или 4 810,5 рубля, трети МРОТ на двоих детей — 6 414 рублей или половины МРОТ на трёх и более детей — 9 621 рубль.

Если при разводе размер алиментов устанавливался в суде, будет учитываться объём фактически поступивших средств. Эти данные заявитель может указать самостоятельно, если по решению суда нет исполнительного производства. Если же решение суда передано судебным приставам, предоставлять документы заявителю не нужно. Реготделение Соцфонда России запросит их у Федеральной службы судебных приставов РФ.

Нововведение коснётся только родителей в разводе. Для опекунов и родителей-одиночек правила останутся прежними.

Единое пособие получают около 38 тысяч семей Липецкой области на 69,9 тысячи детей. Выплаты осуществляет отделение Социального фонда России по Липецкой области.