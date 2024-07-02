Аллея героев открылась в сквере Победы села Тербуны Липецкой области. Церемонию приурочили ко Дню чествования ветеранов боевых действий, который отмечается 1 июля. Решение учредить региональный праздник приняли парламентарии Липецкого областного совета депутатов на внеочередной сессии, прошедшей 25 июня.

На Аллее героев размещены стелы с 15 гранитными досками, на них – портреты тербунцев, погибших при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, а также в военных конфликтах в Афганистане и на Северном Кавказе. После церемонии открытия аллеи, в которой принимали участие родственники погибших солдат, в сквере Победы прошёл памятный концерт, посвящённый ветеранам боевых действий, и выставка амуниции бойцов СВО.

Аллея героев расположилась в сквере Победы. Он был открыт в Тербунах в 2020 году. На его территории по инициативе районной военно-патриотической организации ветеранов «Общевойсковое братство» создается мемориальный комплекс из скульптур, изображающих солдат разных родов войск. Уже установлены фигуры пограничника и десантника. В дальнейших планах общественников разместить в сквере памятники моряку и лётчику. Завершит ансамбль скульптура, в основе которой будет собирательный образ героев, защищавших Родину в ходе локальных военных конфликтов.