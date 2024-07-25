Аллею, посвященную подвигам казаков Липецка и Липецкой области, торжественно заложили в жилом районе Матырский Липецка. Организаторами мероприятия выступили казаки Липецкого городского казачьего общества, курсанты казачьего военно-патриотического клуба «Пластун» при поддержке Отдельского казачьего общества Липецкой области и департамента развития территории. Активисты и участники СВО высадили более 20 лип. Вскоре около каждого дерева будут установлены именные таблички, которые увековечат имена и подвиги казаков. А осенью аллея пополнится молодыми клёнами.

«Защитники на поле боя и герои мирной жизни заслуживают, чтобы их имена помнили. Они – пример для молодого поколения, как нужно жить и любить свою Родину, стараться сделать этот мир лучше, бороться за свои принципы и идеалы», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.