Аллею Памяти заложили в Куликово Усманского округа

Аллею Памяти заложили в селе Куликово Усманского округа в рамках «Экодесанта». Около ДК посадили 1000 молодых деревьев – сосен, берез, лип, рябин. В планах местной администрации добавить еще и фруктовые деревья и создать здесь сад или парк, куда жители смогут прийти и вспомнить тех, кто отдал жизнь на СВО.

В акции приняли участие жители села, школьники и работники Куликовского лесхоза. Лесники активно поддерживают фронт – отправляют древесину для строительства блиндажей и укреплений. Сейчас они также помогают в создании аллей Памяти и готовы обеспечить посадочным материалом все села округа, чтобы такие аллеи были повсюду. Помощники у лесхоза для посадки есть – школьное лесничество «Хвоинка». Ребята принимают участие во всех инициативах лесников: заготовке желудей, шишек, создании скворечников, умеют ухаживать за растениями и само собой сажать лес.

В рамках движения «Экодесант» в Липецкой области созданы уже четыре аллеи Памяти. Кроме того, активисты принимают участие в субботниках, плоггингах, экоквизах, творческих проектах. Полный список есть на ecodesant48.ru. Присоединиться к инициативам экодвижения может каждый.

«Посадка аллеи Памяти – это патриотическое сплачивающее событие для жителей. Участники и помогают природе, и отдают дань уважения защитникам. Уже четыре аллеи созданы – две под Липецком, в Лебедяни и в Куликово, высажено больше 2200 деревьев. Будем продолжать», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.