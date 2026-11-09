«Аллею подвигов» открыли в Липецке

В Липецке на территории регионального УМВД открыли скульптурную композицию «Аллея подвигов». В церемонии приняли участие губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, родственники Героев, сотрудники и ветераны органов внутренних дел.

На аллее установили бюсты трёх земляков — Героя Советского Союза Андрея Сафронова и Героев России Эдуарда Белана и Андрея Теперика.

Андрей Сафронов прошёл Великую Отечественную войну. В апреле 1945 года его артиллерийский расчёт отразил немецкие контратаки и уничтожил четыре танка противника. За этот бой Андрей Сафронов был удостоен звания Героя Советского Союза.

Андрей Теперик и Эдуард Белан погибли 5 сентября 1999 года в бою в дагестанском селе Новолакское. Андрей Теперик в критический момент отвлёк огонь на себя, дав товарищам возможность вынести раненых, и погиб от пули снайпера. Врач-хирург липецкого ОМОНа Эдуард Белан попал в плен. Он отказался назвать боевикам фамилии командиров и расположение позиций ОМОНа, а также оказывать помощь раненым террористам. Его пытали и убили. Обоим посмертно присвоено звание Героя России.

«Разные эпохи, разные испытания, но одно общее: в самый трудный момент они думали не о себе, а о товарищах и о тех, кого защищали. Такие люди — гордость Липецкой земли», — отметил губернатор Игорь Артамонов.

Глава региона также поблагодарил семьи защитников и авторов мемориала — скульпторов, архитекторов и всех, кто участвовал в создании «Аллеи подвигов».