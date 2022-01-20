Впервые за время выступления в ветеранских соревнованиях в Воронеже добринский «Альтаир» завоевал медали. Это стало возможным благодаря стабильной игре на протяжении всего турнира и ударному финишу.

В девятом туре открытого областного турнира по миди-футболу среди ветеранов не моложе 50 лет «Негаснущие звёзды» добринцы благодаря голам Вячеслава Панина, Вадима Коротина, Андрея Двуреченского и Ашота Асатряна обыграли «Семилуки» — 4:1. Туром позже «Альтаир» уверенно разобрался с «Зарёй», отгрузив в её ворота пять безответных мячей (дублями отметились Коротин и Асатрян, ещё один гол забил Александр Зюзин).

Лидировавший в турнире «Салют» с Сергеем Фигурчуком и ельчанином Александром Адоньевым в составе также одержал победу над «РДС» — 5:2. Ещё один претендент на медали «Аида», за которую играл липчанин Олег Власов, не без труда переиграла «Торпедо» — 2:1.

Завершающий тур должен был назвать призёров. «Аида» в матче с «Олимпиком» из Новой Усмани победила достаточно скромно — 5:2, а «КИТ», встречаясь с «РДС», просто смял соперника — 17:1 и гарантировал себе как минимум «серебро».

В заключительной встрече добринцам для завоевания первого места необходимо было обыгрывать «Салют», ничья оставляла «Альтаир» с «бронзой», поражение отбрасывало за черту призёров. Матч начался предельно осторожно, тем более что для «Салюта» даже ничья становилась «золотой». Счёт открыли воронежцы. Фигурчук обыграл на фланге двоих игроков «Альтаира» и неотразимо пробил под перекладину ворот Вадима Красных. Добринцы свой шанс подкараулили во втором тайме, когда отличился Владислав Злобин — 1:1. Концовка не изменила результата, прежде всего, благодаря надёжной игре голкипера «Альтаира» Красных, который, как минимум, дважды спас свою команду.

В итоге Вадим получил приз лучшего игрока в составе добринцев, а «Альтаир» завоевал медали.