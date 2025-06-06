“Альтаир” начинает с победы

В первом матче стартовавшего чемпионата Липецкой области по мини-футболу среди ветеранов старше 50 лет добринский «Альтаир» на своем поле уверенно переиграл команду МЦМО из Липецка.

В начале встречи обе команды испытывали некоторое волнение, поэтому игроки чаще обычного грешили неточными передачами. Первыми взяли себя в руки хозяева, в их первой же осмысленной атаке отличился Сергей Фигурчук. Поведя в счете, «Альтаир» заиграл раскованно. У добринцев стали получаться красивые комбинации, одна из которых завершилась вторым взятием ворот МЦМО. Свой голевой счет открыл Вадим Колесников. Под занавес первого тайма Евгений Нифонтов увеличил преимущество хозяев до трех мячей.

Сразу после перерыва липчане размочили счет, результативное действие записал себе в актив Дмитрий Васильев. Но на большее гостей не хватило. «Альтаир» полностью завладел инициативой, не давая сопернику ни малейшего шанса на контратакующие действия. Давление хозяев воплотилось в голы. Во втором тайме поздравления с забитыми мячами по разу принимали Е.Нифонтов, В.Колесников, А.Зюзин, В.Злобин и А.Требунских. Итоговый счет противостояния – 8:1 в пользу добринских ветеранов. После финального свистка играющий тренер «Альтаира» Александр Требунских поделился планами на сезон.

– Наша команда, – сказал он, – хорошо укомплектована. Тренируемся на новом стадионе, многие организационные вопросы, в том числе и финансовые, взяла на себя районная администрация. От нас требуется показывать хорошую игру и радовать болельщиков победами. В нынешнем чемпионате планируем бороться за самые высокие места.

В других поединках первого тура липецкий «Атлант» с трудом переиграл ФК «Елец» со счетом 2:1, «Янтарь» из областного центра не испытал особых проблем со «Львом – 5:1, «Виастар» дома уступил лебедянскому «Дону» 2:3. Чемпионат стартовал, впереди еще много увлекательных поединков.