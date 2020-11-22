“Альтаир” одержал вторую подряд победу в ветеранском турнире в Воронежской области

Команда добринских футболистов-ветеранов “АЛЬТАИР” одержала вторую подряд победу в первенстве Воронежской области по миди-футболу (8х8) “Негаснущие звезды” среди игроков старше 50 лет

Во втором туре “АЛЬТАИР” встречался с командой “ДСК-СТРОИТЕЛЬ”. Этот коллектив хорошо знаком добринцам, но, увы, воспоминания от их последней встречи не самые приятные: в феврале этого года в ветеранском турнире воронежцы обыграли команду из Добринки.

В этот раз “Альтаир” наказал своих обидчиков, победив со счетом 6:3. В составе добринцев голами отметились Ашот Асатрян (3), Александр Овчинников (2), Андрей Двуреченский (1).

После второго тура “Альтаир”, набрав шесть очков, занимает четвертое место в турнирной таблице и лишь по дополнительным показателям уступает выше расположившимся командам.

Следующую игру добринцы проведут 5 декабря, из соперником станет “Заря”.