Добринский «Альтаир» снова добыл золото первенства Липецкой области по мини-футболу среди команд ветеранов 50 лет и старше. Причем сделал это заранее, еще до окончания первенства.

В последнем туре уже в ранге победителя “Альтаир” встречался с «Атлантом», претендовавшим на «серебро». Но претензии оказались несостоятельными. «Альтаир» оказался сильнее, обыграв соперника со счетом 7:0!

По два гола на свой счет записали Александр Требунских, Евгений Нифонтов, Александр Зюзин, один гол забил Эдуард Канаев.

Итоговые места распределились следующим образом:

М Команда И В Н П Р-М О 1 Альтаир 6 6 0 0 41-12 18 2 МЦМО 6 3 0 3 22-24 9 3 Атлант 6 1 2 3 19-31 5 4 Липчанин 6 0 2 4 11-26 2

Уже в ближайшую субботу в «Атланте» примет старт ветеранский Кубок области по мини-футболу, в котором те же четыре команды разыграют награды в один круг. В первом туре встретятся: «Альтаир» – МЦМО, «Атлант» – «Липчанин».