Добринский «Альтаир» снова добыл золото первенства Липецкой области по мини-футболу среди команд ветеранов 50 лет и старше. Причем сделал это заранее, еще до окончания первенства.
В последнем туре уже в ранге победителя “Альтаир” встречался с «Атлантом», претендовавшим на «серебро». Но претензии оказались несостоятельными. «Альтаир» оказался сильнее, обыграв соперника со счетом 7:0!
По два гола на свой счет записали Александр Требунских, Евгений Нифонтов, Александр Зюзин, один гол забил Эдуард Канаев.
Итоговые места распределились следующим образом:
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Р-М
|О
|1
|Альтаир
|6
|6
|0
|0
|41-12
|18
|2
|МЦМО
|6
|3
|0
|3
|22-24
|9
|3
|Атлант
|6
|1
|2
|3
|19-31
|5
|4
|Липчанин
|6
|0
|2
|4
|11-26
|2
Уже в ближайшую субботу в «Атланте» примет старт ветеранский Кубок области по мини-футболу, в котором те же четыре команды разыграют награды в один круг. В первом туре встретятся: «Альтаир» – МЦМО, «Атлант» – «Липчанин».