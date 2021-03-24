Спорт

“Альтаир” снова первый!

1 час назад
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Добринский «Альтаир» снова добыл золото первенства Липецкой области по мини-футболу среди команд ветеранов 50 лет и старше. Причем сделал это заранее, еще до окончания первенства.

В последнем туре уже в ранге победителя “Альтаир” встречался с «Атлантом», претендовавшим на «серебро». Но претензии оказались несостоятельными. «Альтаир» оказался сильнее, обыграв соперника со счетом 7:0!

По два гола на свой счет записали Александр Требунских, Евгений Нифонтов, Александр Зюзин, один гол забил Эдуард Канаев.

Итоговые места распределились следующим образом:

МКомандаИВНПР-МО
1Альтаир660041-1218
2МЦМО630322-249
3Атлант612319-315
4Липчанин602411-262

Уже в ближайшую субботу в «Атланте» примет старт ветеранский Кубок области по мини-футболу, в котором те же четыре команды разыграют награды в один круг. В первом туре встретятся: «Альтаир» – МЦМО, «Атлант» – «Липчанин».

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