Альтернатива вредным привычкам

В Добринском филиале ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» прошла познавательная лекция, приуроченная ко Дню трезвости. Ее провели настоятель Никольского храма п. Добринка Александр Адоньев и помощник благочинного Добринского церковного округа Анна Макашова.

На встрече ребята поговорили о ценности здорового образа жизни, о том, как важно беречь своё физическое и душевное здоровье. А также обсудили, какие альтернативы можно найти вредным привычкам.