В Добринском филиале ГОБПОУ «Усманский промышленно-технологический колледж» прошла познавательная лекция, приуроченная ко Дню трезвости. Ее провели настоятель Никольского храма п. Добринка Александр Адоньев и помощник благочинного Добринского церковного округа Анна Макашова.
На встрече ребята поговорили о ценности здорового образа жизни, о том, как важно беречь своё физическое и душевное здоровье. А также обсудили, какие альтернативы можно найти вредным привычкам.
«Важно, чтобы у молодёжи была достойная альтернатива вредным привычкам — спорт, творчество, наука, волонтёрство. Задача взрослых — помочь ребятам найти своё призвание и создать условия для развития», — отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.