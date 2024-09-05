Детский технопарк «Кванториум» открылся в лицее №5 Ельца. Образовательный центр создали в рамках нацпроекта «Образование».

Участие в открытии Кванториума принял губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Он встретился со школьниками, которые будут здесь заниматься.

«Очень порадовали дети. Так увлечённо рассказывали о своих научных работах, о мечтах и планах на будущее, многие из которых, надеюсь, теперь они смогут реализовать благодаря возможностям Кванториума».

В оснащение образовательной площадки вложили 21,1 млн рублей. Здесь несколько лабораторий – Робоквантум, Хайтек, Энерджиквантум, Биоквантум, Наноквантум. Дети будут изучать химию, биологию, астрономию, робототехнику, фотонику, электротехнику, гидродинамику, физику химических источников тока, альтернативную энергетику и другие дисциплины.

«Главное, что детям нравится, они хотят учиться – это здорово. С такой молодёжью за будущее региона можно быть спокойными», – прокомментировал губернатор.