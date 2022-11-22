Студенты Елецкого колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий знакомят школьников со специальностями учебного заведения, рассказывают о чемпионатных движениях, конкурсах профессионального мастерства и других активностях. Такая работа получила название «Амбассадоры Профессионалитета». В познавательных мероприятиях и ПрофКвестах уже приняли участие около 600 школьников города Ельца. Будущих абитуриентов привлекает универсальность профессий колледжа, высокая оплата труда и трудоустройство при прохождении практики. Для обучения ребята могут выбрать любую понравившуюся специальность: от технологии машиностроения до сварочного производства и ремонта автомобилей.

«Профориентация – важная составляющая обучения в старших классах. Учащиеся должны иметь реальное представление о том, какие специальности востребованы на рынке труда в регионе и какие перспективы у них будут после получения профессии. В этом должны быть заинтересованы не только старшеклассники и их родители, но и работодатели. Сегодняшние школьники – это рабочие кадры завтрашнего дня», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Елецкий колледж экономики, промышленности и отраслевых технологий в этом году стал участником федерального проекта «Профессионалитет», подписав соглашение о создании образовательно-производственного кластера «Цифровое машиностроение в Липецкой области». Главная задача нового проекта добиться интеграции между колледжем и реальным сектором экономики, а также донести до молодых людей преимущества новых образовательных программ и востребованных рабочих профессий. Один из приятных бонусов федерального проекта – сокращение сроков обучения по специальности до трех лет, по профессии до двух лет. В этом году по образовательным программам «Профессионалитета» обучаются 650 первокурсников Липецкой области.