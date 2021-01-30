Липецкая область совместно с АИР РФ рассказала о механизме СЗПК членам Американской торговой палаты

Делегация Липецкой области во главе с начальником управления инвестиций и инноваций администрации Липецкой области Евгенией Анатольевной Локтионовой 29 января 2021 года приняла участие в специальном мероприятии, организованном Американской торговой палатой совместно с Агентством инвестиционного развития (АИР) на тему «Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК)».

В мероприятии приняли участие генеральный директор Агентства инвестиционного развития, первый заместителя Министра экономического развития РФ Андрей Иванов, сотрудники Агентства инвестиционного развития и представители компаний-членов Американской торговой палаты.

Заместитель директора департамента привлечения иностранных инвестиций Агентства инвестиционного развития Андрей Бабынин в своей презентации затронул темы ключевых практических вопросов механизма СЗПК, а также сделал обзор новых предложений по улучшению и расширению механизма СЗПК.

Агентство инвестиционного развития сопровождает проекты СЗПК, реализует и совершенствует механизмы поддержки в рамках ФЗ №69 от 1 апреля 2020 «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации».

Выступление Евгении Локтионовой было посвящено опыту Липецкой области в заключении соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Она отметила, что Липецкая область смогла в сжатые сроки изучить и применить данный механизм защиты и поощрения инвестиций.

В Липецкой области работают такие компании с американским участием как Cargill, Honeywell, PPG, которые являются членами Американской торговой палаты и успешно реализуют свои инвестиционные проекты в нашем регионе.

В рамках презентации Липецкой области были также представлены возможности и преимущества для инвестирования в регионе.