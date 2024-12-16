В Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прошел Всероссийский управленческий форум «Россия – время команд». Участниками стали 700 управленцев со всей России и 10 стран мира. Это команды, занятые в государственном секторе, общественных организациях, военной отрасли, производстве, науке, культуре, спорте, образовании, а также руководители федерального уровня и топовые эксперты-практики. На протяжении двух дней они обсуждали различные аспекты управления командами и сообществами, обменивались мнениями о культурных кодах.

Липецкую область на форуме представила команда Аналитического центра при региональном правительстве. Центр занимается аналитикой и ревизией государственных процессов и проектов на региональном и муниципальном уровнях, выстраивает оптимизацию процессов, а также интегрирует передовые технологии в проекты Липецкой области. В частности, сейчас особое внимание уделяется искусственному интеллекту. Команда центра существует больше года и объединяет людей абсолютно разных профессиональных направлений.

«Мы не просто решаем технические задачи. Важно генерировать идеи, которые могут стать инновационными, лечь в основу методических рекомендаций, стать реальными инструментами. Надеюсь, наш опыт будет полезен и другим участникам форума», – поделился начальник Аналитического центра при правительстве Липецкой области Дмитрий Щегольков.

Своими практиками команда смогла поделиться во время программы форума, которая включала в себя мастер-классы и интенсивы по 150 управленческим практикам, стендовые кейс-сессии от партнеров и сессии по целеполаганию с представителями отраслевых команд. Ключевыми темами стали оценка работы и эффективности команд, организация коммуникации внутри коллектива, взаимодействие с другими отраслями для достижения наилучших результатов и оптимизации процессов, антропология команд, распределение ролей и установление внутренней культуры, кадровые стратегии, обучение и развитие членов команды. Особое внимание было уделено управленческим навыкам и работе с лидерами сообществ.

На форуме участники были разделены на четыре ключевых типа управленческих команд: государство, общество, военные, волонтеры; наука и культура; спорт и образование; производство и технологии. Вместе с более чем 50 экспертами управленцы со всей страны обсуждали современные вызовы, встающие перед командами, сходства и различия подходов к работе и управлению сообществами в разных областях.

Спикерами форума стали исполнительный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин; российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Кончаловский; Герой России, председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение Первых» Артур Орлов; руководитель научной группы «Масштабируемые ионные квантовые вычисления» Российского квантового центра, изобретатель квантового компьютера, лауреат Премии «Вызов» в номинации «Перспектива» Илья Семериков; заместитель гендиректора по персоналу компании «Росатом» Татьяна Терентьева; режиссер, актриса, сценарист и продюсер Лина Арифулина и другие топовые эксперты.

Итогом форума стала Книга команд с каталогом лучших командных практик, описанием важнейших компетенций команд и их создателей, а также Стратегией развития команд до 2030 года.