Директор АНО «ЦПЭ Липецкой области», председатель комиссии по экономике и поддержке предпринимательства Общественной палаты Липецкой области, президент Союза «Липецкая торгово-промышленная палата» Анатолий Гольцов вошёл в состав Координационного совета при Общественной палате Российской Федерации по развитию предпринимательства. Он будет представлять интересы Липецкой области на федеральном уровне, обеспечивая голос предпринимателей региона в решении ключевых вопросов.

Основные цели Координационного совета – содействие формированию благоприятных условий для ведения предпринимательской деятельности, защите законных прав и интересов, развитию социального партнерства предпринимателей. Совет состоит из членов Общественной палаты РФ, общественных палат субъектов РФ, руководителей институтов развития, объединений предпринимателей, отраслевых союзов и ассоциаций, а также представителей образовательных и экспертных организаций. Утвержденный состав Совета будет размещен на сайте Общественной палаты РФ.

«Липецкая область входит в десятку лучших регионов в стране по инвестиционному климату. Создание привлекательных условий для инвесторов позволяет реализовывать уникальные проекты. А многочисленные меры поддержки способствуют развитию и укреплению предпринимательства», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.