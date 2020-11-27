Анатолий Якутин посетил Госдирекцию культурного наследия Липецкой области

Заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин посетил Госдирекцию культурного наследия. Совместно с начальником управления по охране объектов культурного наследия Липецкой области Алексеем Грушихиным и руководителем Госдирекции Андреем Найдëновым обсудили выполнение в регионе национального проекта “Культура”.

Анатолию Владимировичу рассказали об итогах волонтëрского проекта в Ссëлках, проведëнного в рамках регионального проекта “Творческие люди” в составе национального проекта “Культура”.

Руководители ведомств отметили, что сегодня в сохранении архитектурных и археологических памятников активно задействована студенческая молодëжь. В этом году к субботникам в усадьбах Полибино и Шаталовке были привлечены добровольцы из ЛГПУ имени П. П. Семëнова-Тян-Шанского.

Анатолий Якутин также оценил результаты прошедшего археологического сезона и запланировал работу на следующий год.

В завершении визита для заместителя главы администрации региона провели небольшую экскурсию по зданию Госдирекции, которое состоит на охране государства как памятник архитектуры регионального значения. Напомним, домовладение по улице Фрунзе, 10 сегодня объединяет две восстановленные исторические постройки. Они сооружены во второй половине XIX века. Несмотря на общее внутреннее пространство, фасады домов сохранили свою индивидуальность. Предположительно дом с главным фасадом в семь оконных осей в начале XX века принадлежал мещанам Комаровым. В доме с главным фасадом в три оконных проëма проживала семья Ступиных.