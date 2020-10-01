Анатолий Якутин поздравил студентов ЛГТУ с победой в Международном чемпионате «CASE-IN»

Команду ЛГТУ, победившую в Международном чемпионате инженерного чемпионата «CASE-IN», чествовали сегодня в администрации Липецкой области. С талантливыми студентами встретился заместитель главы региона Анатолий Якутин. Он вручил молодым инженерам дипломы.

«Победа в этом чемпионате – большое достижение. Вы показали свой профессионализм, подтвердили, что можете решать очень сложные задачи. Те навыки, которыми вы обладаете, делают вас востребованными у работодателей. Уверен – вас ждёт прекрасное будущее», – сказал Анатолий Якутин.

За путёвку в финал VIII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN» боролись более четырёх тысяч студентов 84 вузов России и СНГ. Финалистами в направлении «Металлургия» стали 12 команд. За звание чемпионов по решению технологических задач боролись и студенты ЛГТУ: инженер по обработке металлов давлением Кирилл Горбунов, теплоэнергетик Александр Ядровский, аналитик Владимир Истомин и экономист Вероника Косенкова. Помимо решения кейса перед студентами стояла задача удержать статус, поскольку победитель прошлого года — тоже команда ЛГТУ.

Финалисты представили экспертам решение кейса по совершенствованию технологии производства и улучшению качества слитков алюминия. В частности, комплекс производственных решений по уменьшению количества примесей магния в технологическом процессе. За 10 дней, отведённых на решение задачи, липчане вникли в суть процесса и предложили усовершенствовать ряд организационных и технологических операций. Например, для снижения включений магния использовать флюс «KESB-03» и заменить магнезитовую футеровку на наноксилен. В своих предложениях команда опиралась не только на открытые источники и сам кейс, но и на личный опыт работы на Новолипецком металлургическом комбинате. Знание инфраструктуры производства помогло финалистам с ответами на вопросы экспертов, с которыми команда справилась блестяще. Кроме технологии оценивало жюри экономическую эффективность, практическую применимость, инновационность и экологичность.

«Студенты ЛГТУ неоднократно доказывали, что уровень их профессиональной подготовки очень высокий. Такие специалисты являются ценными кадрами и основой для инновационного развития экономики региона», – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.