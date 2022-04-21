Можно ли интегрировать голосовой помощник в роботов? Какая ёмкость аккумуляторов у «умных машин»? Эти и другие вопросы вице-губернатор Липецкой области Анатолий Якутин адресовал липецким командам робототехников, участвовавшим в итоговых соревнованиях, приравненных к Финалу Х Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Встреча с бронзовыми призерами прошла в Центре цифрового образования детей «IT-куб», где с 9 по 19 апреля и проходил престижный чемпионат по компетенции «Мобильная роботехника. Юниоры».

«Подобные соревнования дают возможность ребенку показать свои уникальные знания, гордиться победами, приобретать не просто технические навыки, но и учиться быть лидером. Это самая лучшая мотивация к учебе и изобретениям», — отметил заместитель главы администрации Липецкой области Анатолий Якутин.

Регион представляли команды учащихся Центра цифрового образования детей «IT-куб» и детского технопарка «Кванториум» – победители и призёры регионального чемпионата «Молодые профессионалы». В категории 12+ бронзовых медалей удостоены кубисты Светлана Тушова и Иван Куницын. В категории 14+ в число лучших робототехников России попали учащиеся Центра «IT-куб» Степан Орлов и Кирилл Иголкин.

Ребята рассказали, что увлекаются робототехникой на продвинутом уровне, неоднократно становились победителями престижных региональных, Всероссийских и международных конкурсов и фестивалей технической направленности.

Начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева поинтересовалась дальнейшими планами ребят, в том числе поступлением в высшие учебные заведения. Юные робототехники оказались единодушны в стремлении связать свою жизнь с инженерно-технической сферой.