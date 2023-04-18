Реализацию программы повышения финансовой грамотности населения Липецкой области и формирование финансовой культуры у молодежи обсудил сегодня вице-губернатор Анатолий Якутин на встрече с начальником управления образования и науки региона Инессой Шуйковой, руководителями финансовых организаций, а также ставшим победителем Всероссийской олимпиады по финансовым рынкам липецким 11-классником Даниилом Сеславинским.

На встрече отмечалось, что в Липецкой области выстроена системная работа по повышению финансовой грамотности населения. В 2022 году в различных мероприятиях приняли участие около 300 тыс. человек. В регионе проводятся недели финансовой грамотности, дни финансового здоровья. Сейчас идет сельский фестиваль «Экспедиция финансовой грамотности». С различными мероприятиями команда фестиваля уже посетила Лебедянский, Воловский и Долгоруковский районы.

Большая работа по формированию финансовой культуры проводится с обучающимися образовательных организаций Липецкой области. Наиболее интересными форматами, привлекающими молодежь, являются кейс-чемпионаты, финансовые квесты, квизы. В регионе проводятся всероссийские тематические уроки, региональные этапы федеральных олимпиад. Липецкие школьники уже в этом году вошли в число победителей и призеров таких олимпиад, как «Финатлон для старшеклассников», Высшая проба (по направлениям «Основы бизнес» и «Финансовая грамотность»), сообщили в управлении образования и науки Липецкой области.

Даниил Сеславинский рассказал, что стимулом к развитию интереса в области финансовых рынков и участию в олимпиаде послужила подготовка к ЕГЭ по обществознанию. В материалы для подготовки были включены в том числе задания по управлению финансами. Даниил год на практике отрабатывает полученные знания и получает положительную доходность. А первые деньги для инвестиций начинающий трейдер заработал в летний период, работая менеджером в одной из компаний региона. Участники встречи отметили эффективности проводимой работы и необходимость ее продолжения.

«Мы очень заинтересованы в том, чтобы жители Липецкой области повышали свою финансовую грамотность. Крайне важно, чтобы любой человек владел современными финансовыми инструментами и умел планировать личный и семейный бюджеты, свои расходы, адекватно оценивать существующие риски и правильно вкладывать деньги», – неоднократно отмечал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.