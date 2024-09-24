Андрей Тимохин вступил в должность главы Долгоруковского района. Торжественная церемония прошла в зале заседаний администрации муниципалитета.

14 августа 2024 года Андрей Тимохин был назначен заместителем главы Долгоруковского района, 24 августа возглавил муниципалитет в статусе исполняющего обязанности. Сегодня, 24 сентября, на очередной сессии Совета депутатов района седьмого созыва было принято решение об избрании Тимохина на руководящую должность. Его кандидатуру единогласно одобрили 23 парламентария, присутствующие на заседании.

Андрей Тимохин — уроженец Ельца. Имеет два высших образования – педагогическое и юридическое. Тимохин работал ассистентом кафедры философии в ЕГУ имени И. Бунина, затем — в «Корпорации развития Липецкой области». В управлении культуры администрации региона трудился более 10 лет и прошёл путь от главного специалиста до первого заместителя начальника. С 2020 года до назначения руководителем Долгоруковского района работал заместителем начальника управления делами областного правительства. Женат, воспитывает двоих детей.