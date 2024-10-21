В Липецкую областную клиническую больницу трудоустроился доктор медицинских наук, врач анестезиолог-реаниматолог высшей категории с 42-летним стажем работы Георгий Плотников. Он переехал в Липецк из Москвы, где работал в Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени А. В. Вишневского. Последние 7 лет руководил отделением реанимации и анестезиологии.

Георгий Плотников больше 20 лет обеспечивал анестезиологическое и реанимационное пособие пациентам с различными видами кардиохирургических вмешательств, включая трансплантацию сердца и вживление искусственных механизмов. В Липецкой области он также будет развивать открытую кардиохирургию.

«Именно такого специалиста не хватало в команде липецких кардиохирургов. Теперь у нас есть основа из профессиональных кадров для создания своего кардиохирургического центра на базе областной больницы. Тяжёлую аритмию мы уже лечим в регионе, хотя раньше направляли пациентов в Москву. Медики настроены переходить к замене клапанов, а это операции на открытом сердце – такого в Липецке ещё не делали», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Для таких врачей, как Георгий Плотников, в Липецкой области действуют единовременные выплаты в размере пяти миллионов рублей. Часть средств Георгий Павлович решил перевести бойцам, служащим в зоне СВО.

Всего по программе «Губернаторские полтора миллиона» в медицинские организации региона пришло 226 врачей, из них в 2024 году 15 человек из частной системы здравоохранения, 38 — впервые трудоустроенные на территории Липецкой области.