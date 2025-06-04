Анимационное шоу из Липецкой области прошло в полуфинал Всероссийского конкурса «Родная игрушка»

Подведены итоги очередного этапа Всероссийского конкурса «Родная игрушка», организованного Обществом «Знание» и Движением Первых. На третьем заседании Оргкомитета конкурса были утверждены 62 проекта из 34 регионов России, ставших лучшими по итогам экспертной оценки и народного голосования.

Липецкую область на следующем этапе конкурса представит анимационное шоу «Привет, это Кот!» (номинация «Мультимедийный проект»). Познавательный сериал для детей от 5 лет рассказывает про любопытного и озорного Кота, который вместе со своим другом Вовой попадает в необычные ситуации и фантазирует на самые неожиданные темы: от исчезновения взрослых до захвата мира кошками. Герои задают вопросы, обсуждают и играют, помогая детям лучше понимать устройство мира через простые объяснения научных фактов, интерактивные задания и элементы живого общения. Сериал сочетает живые съемки с анимацией, длительность серий — от 2 до 10 минут. Проект направлен на развитие воображения, любознательности и исследовательского интереса. Автор шоу — победитель третьего сезона проекта «ТопБЛОГ», резидент проектов ВКонтакте и обладатель серебряной кнопки YouTube.

«Конкурс дает возможность мастерам заявить о себе и своих концепциях на всю страну, а в случае победы – стать автором изделий, на которых будут расти новые поколения россиян», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Всего на прохождение в следующий этап претендовало 149 проектов. Они оценивались экспертным жюри, в состав которого вошли 62 эксперта разных профилей: от психологов до технологов и дистрибьюторов. При экспертной оценке были учтены и результаты народного голосования, которое проходило с 17 по 26 мая в социальной сети ВКонтакте. Свой голос за понравившиеся игры и игрушки отдали 46 тыс. пользователей из всех регионов России.

Теперь участники будут разрабатывать рабочую версию-прототип своей игры или игрушки в мастерской компании-партнера. Результаты своей работы они представят на масштабном фестивале детских игр в сентябре 2025 года. Он объединит экспертов, родителей и детей, которые смогут протестировать игры и игрушки. В финале будет выбрано до 5 победителей в каждой из номинаций – их проекты запустят в массовое производство и реализуют через торговые сети. Итоги заседания и перечень концепций, прошедших в следующий этап, доступны на сайте конкурса.