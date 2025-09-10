Анимационный сериал липчанина победил во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка»

Амбассадор проекта«ТопБЛОГ» президентской платформы «Россия – страна возможностей», блогер, автор канала «Привет, это Кот!» липчанин Владимир Лепетюхин стал победителем Всероссийского конкурса «Родная игрушка» в номинации «Мультимедийный проект». Конкурс собрал более 28 тысяч заявок со всей страны, а имена лучших объявили на большом Фестивале детства в Национальном центре «Россия». Соорганизаторами выступили Общество «Знание» и «Движение Первых».

«Родная игрушка» – это уникальный конкурс идей, цель которого – создать новые отечественные игры и игрушки для детей. Более 28 тысяч участников презентовали свои идеи в пяти номинациях. В финале представили 59 прототипов, работы оценивали 45 экспертов и семьи из сообщества «Родные-любимые».

На торжественной церемонии награждения были названы лучшие проекты. Участников поприветствовал первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«Родная игрушка» – это первый такой конкурс, который прошел по поручению Президента Российской Федерации, а первыми всегда быть трудно. Это требовало смелости, уверенности в своих силах, энергии и творчества, но вы справились с этой задачей. Главное, за что я хочу сказать спасибо: каждый проект содержит частичку вашей души и сердца. Многие взрослые реализовывали свои детские мечты, и это особенно важно, потому что игрушка в первую очередь про мечту. Создавая игрушки, вы не просто делаете подарок или дарите минутку радости – вы дарите мечту, а значит, будущее нашим детям».

Одним из лучших проектов в номинации «Мультимедийный проект» был признан проект «Привет, это Кот!» дизайнера и блогера из Липецкой области Владимира Лепетюхина. Награду за победу в конкурсе «Родная игрушка» вручил Владимиру генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский.

«Привет, это Кот!» – веселый познавательный проект для детей, который помогает понять, что учиться – это интересно. Главный мультимедийный герой проекта-победителя – озорной и добрый друг для всей семьи Кот, который через короткие анимационные истории объединяет детей и родителей. Проект уже собрал сотни тысяч подписчиков и стал современным аналогом добрых семейных передач, внося в детский контент безопасность, юмор и познавательные смыслы.

«Я безмерно рад победе во Всероссийском конкурсе «Родная игрушка» и благодарен всем, кто поверил в нарисованного Кота. Для меня важно создавать контент, который объединяет детей и родителей и помогает растить счастливое поколение. А конкурс Общества «Знание» и «Движения Первых» помогает авторам воплощать свои идеи и доказывает, что у отечественных проектов есть большое будущее», – поделился впечатлениями победитель конкурса «Родная игрушка» Владимир Лепетюхин.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов поздравил автора с достижением.

«Этот успех – не только личное достижение автора, но и вклад в развитие современной, качественной и полезной медиапродукции для детей», – подчеркнул глава региона.