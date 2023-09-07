Заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова посетила Фонд «Защитники Отечества» в Липецке. Вместе с заместителем губернатора Липецкой области Ольгой Белоглазовой и депутатом Госдумы от Липецкой области Татьяной Дьяконовой она осмотрела зал приема посетителей с индивидуальными зонами для диалога с представителями социальных служб, детскую игровую, библиотеку, комнату психологической разгрузки, залы для демонстрации средств реабилитации и консультаций по медико-социальной экспертизе, а также рабочие места социальных кураторов и координаторов. Результаты их работы впечатляют. Соцкураторы взаимодействуют с действующими бойцами и их родными с октября прошлого года. За это время они приняли более 17 тысяч обращений, 97% из них исполнено. Координаторы Фонда «Защитники Отечества» работают с ветеранами и семьями погибших участников СВО с июня. Всего к ним поступило более 1300 заявок, решено более тысячи.

«И соцкураторы, и социальные координаторы работают по принципу «нет ответа нет». Мы реагируем абсолютно на все просьбы, ищем исполнителей и проверяем результат. Для более быстрого оказания помощи мы научились систематизировать обращения», – отметила Ольга Белоглазова. Также вице-губернатор рассказала о проактивной работе с получателями льгот, благодаря которой регион успешно внедряет новые меры поддержки в сжатые сроки.

Анна Кузнецова дала высокую оценку липецким практикам. «Регионы сейчас предлагают решения, которые нужны всей стране. В Липецкой области это цифровизация обращений. Именно такие идеи системного плана делают работу Фонда более эффективной», – подчеркнула Анна Кузнецова и поблагодарила работников Фонда за их труд.

После этого Анна Кузнецова встретилась с ветеранами боевых действий и родными участников СВО. В ходе беседы были заданы вопросы, касающиеся льгот и получения мер поддержки, статуса добровольцев и участников ЧВК. Вице-спикер отметила, что такие встречи помогают выявить пробелы в законодательстве, которые потом дорабатываются и исправляются.

Также в этот день Анна Кузнецова, которая многие годы занимается вопросами инклюзии, приняла участие в открытии III Международных инклюзивных творческих игр. «Сегодня мы сделали очередной шаг в поддержке людей с инвалидностью и в развитии инклюзивного пространства. Творческий потенциал один у всех – и у людей с особенностями, и у людей без особенностей. Нам еще предстоит проработать нормативно-правовую базу, научно-технический процесс и, конечно, духовно-нравственный аспект. Только развив все три пункта на 100%, можно говорить об интеграции инклюзии в общество», – сказала Анна Кузнецова.

В торжественной церемонии приняли участие первый вице-губернатор региона Александр Рябченко и депутат Государственной Думы Татьяна Дьяконова. Игры, которые являются состязанием в области высших достижений в культуре и искусстве среди людей с инвалидностью, пройдут в Липецке с 6 по 10 сентября. В них примут участие 3000 человек из 79 российских регионов и 19 зарубежных стран. Сегодня в рамках Игр состоялась научно-практическая конференция по развитию современного инклюзивного культурного пространства. На ней Анна Кузнецова рассказала об изменениях в государственной политике и создании универсальной культурной среды с учетом интересов и достижений людей с инвалидностью.