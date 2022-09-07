В Усманском районе в селе Песковатка-Боярская в 9-й раз прошел казачий фестиваль народной культуры «Татарский вал», на котором звучали казачьи и авторские песни, фольклор, поэзия. Казаки состязались в рубке шашкой, проходили спортивные мероприятия по лапте и другим народным играм. Это место выбрано не случайно. С 1615 года здесь несли службу казаки, наши предки, охраняя брод через реку Усмань от набегов татар.

Впервые в этом фестивале принимали участие солисты и образцовый ансамбль народной песни «Денница» Добринской школы искусств им. Н.А. Обуховой (преподаватель Татьяна Морозова). Конкурсанты должны были исполнить две песни, одна из которых a-capella. Наши вокалистки показали высочайший уровень исполнительского мастерства. Арина Афанасьева получила самые хвалебные отзывы от специалистов и достойно заняла первое место в возрастной категории до 11 лет. Екатерина Нестерова, Ника Валуйская и Анна Афанасьева попали втроем в одну возрастную категорию 11-16 лет. По решению жюри первое место разделили между собой Ника Валуйская и Анна Афанасьева, а второе место присудили Екатерине Нестеровой. На фестиваль конкурсанты приехали из разных регионов России: Воронежа, Ростова, Белгорода, Рязани, были коллективы и солисты Липецкой области. Тем приятнее, что наш ансамбль «Денница» стал победителем и занял первое место.