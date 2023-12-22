Заслуженный коллектив народного творчества Липецкой области вокальный ансамбль «Карусель» под руководством Анатолия Зайцева принял участие в IX фестивале православной культуры и традиций малых городов и сельских поселений Руси «София» в Москве. Участниками стали 1,6 тысячи коллективов из 650 населенных пунктов 61 региона России. На фестивале коллектив из села Хмелинец Задонского района выиграл гран-при.

Также задонские артисты выступили на заключительном гала-концерте «Себя не мыслю без России» в Храме Христа Спасителя, который был посвящен 75-летнему юбилею народного артиста России, солиста Большого театра Владимира Маторина.

«Это не только бесценный опыт выступления на солидных площадках, но и, несомненно, возможность продемонстрировать свои таланты, заявить о себе и своем творчестве на всю страну. Гордимся нашими артистами, поздравляем с победой и желаем дальнейших успехов», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.