Ансамбль народного танца “Раздолье” из Липецка стал обладателем гранта нацпроекта «Культура»

Ансамбль народного танца «Раздолье» стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Культура – это мы!» и обладателем гранта национального проекта «Культура».

Это один из ведущих творческих коллективов нашего региона. Ансамбль «Раздолье» носит имя заслуженного деятеля искусств РФ В. Шелякина. Коллектив отличается высоким профессионализмом, разнообразием репертуара, яркостью, самобытностью, артистизмом и неиссякаемой энергией артистов, умением от всей души дарить радость людям. Каждое его выступление – настоящий праздник танца, отражающего необыкновенную красоту, искренность и чистоту народного искусства.

“Разнообразный репертуар ансамбля – настоящая кладовая хореографических традиций народов мира. Но основу репертуара ансамбля составляют русские танцы, являющиеся источником вдохновения артистов, – рассказала директор ОЦКНТ Ольга Колыбельская. – Каждая композиция наполнена жизнерадостностью и оптимизмом, пронзительной лиричностью, искрометной темпераментностью, свойственной русскому национальному танцу”.

С особой теплотой и сердечностью встречают липецкое «Раздолье» не только в России, но и за рубежом. Свидетельством высокого мастерства липецких танцоров стали многочисленные дипломы всесоюзных, всероссийских и международных фестивалей и конкурсов. “Танцевальное искусство – это то, что объединяет людей самых разных национальностей, передает всю теплоту и многообразие человеческих отношений, несет идеи толерантности, взаимопонимания и уважения”, – считает глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.