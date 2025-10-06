Аншлаги у памятников природы появляются в Липецкой области

Областные экологи продолжают работу по установке аншлагов с информацией у памятников природы «Митрохин угол» в Грязинском районе и «Сурки» в Липецком округе. В этом году они появились у памятников природы «Ольшаник с колонией серых цапель у с. Сселки» в Грязинском районе и «Лебедянский девон» Лебедянского района. На табличках изображены краснокнижные растения и животные, указана интересная информация о территории.

Установка ведется за счет средств областного бюджета в качестве мероприятия по поддержке ООПТ, сохранению редких и исчезающих видов растений, грибов и лишайников. Цель – информирование граждан о границах ООПТ, на которых введен особый правовой режим.

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – одна из форм сохранения природы. На территории Липецкой области решениями органов государственной власти образовано 184 ООПТ. Среди них два федеральных заповедника – «Галичья гора» и часть Воронежского биосферного в Усманском районе, 21 заказник (шесть зоологических, один биологический и 14 ландшафтных) и 145 памятников природы регионального значения, а также 16 ООПТ местного значения.

В 2024 году была проведена работа по установке аншлагов: у памятников природы «Аргамач-Пальна», «Нижневоргольский», «Парк в с. Ключ Жизни» в Елецком районе и «Донские беседы» в Задонском районе. При выездном обследовании в этом году выявлено повреждение аншлага у памятника природы «Аргамач-Пальна»: у него отсутствует часть сот. Акт вандализма был зафиксирован в заявлении в отдел полиции, ведется расследование.

«Бережное отношение к заповедным местам – важнейшая часть экологической повестки. Наш долг сохранить красоту природы для будущих поколений», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.