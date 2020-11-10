Антимонопольная служба не нашла подтверждения 30-процентному завышению цен на ртутные термометры и “Гриппферон спрей” в Липецкой области

В связи с поступившей информацией о повышении цены розничной реализации медицинских термометров и лекарственного препарата «Гриппферон спрей назальный», Липецкий УФАС России направил запросы в ряд аптечных организаций о закупочных ценах, розничных ценах, о поставщиках, остатках в аптечных сетях препарата «Гриппферон спрей назальный дозированный» (интерферон альфа-2b) и ртутных, спиртовых, электронных, бесконтактных термометров, многоразовых индикаторных полосок.

Согласно информации, представленной аптечными организациями, установлено, что отдельные поставщики г. Москва, г. Киров в октябре 2020 года повысили отпускные цены на электронные термометры от 5 до 24%. На остатках достаточное количество как стеклянных термометров без ртути, с термометрической жидкостью, инфракрасных, электронных стоимостью от 70 рублей, так и ртутных термометров стоимостью от 74 рублей.

Справочно. Распоряжением Правительства РФ от 7.07.2014 № 1242-р Российской Федерацией была подписана Минаматская конвенция по ртути с целью охраны окружающей среды и здоровья человека от антропогенных выбросов и высвобождений ртути и ее соединений. Согласно указанной Конвенции, начиная с 2020 года производство, импорт или экспорт неэлектронных измерительных устройств – термометров, кроме неэлектронных измерительных устройств, установленных на крупногабаритном оборудовании или используемых для высокоточного измерения, если отсутствуют приемлемые безртутные альтернативы, не разрешается.

Поскольку Россия больше не производит ртутных термометров, то сейчас распродаются их остатки.

Цена розничной реализации «Гриппферон спрей назальный» за период с августа по октябрь 2020 года повысилась до 9%, что связано с повышением отпускных цен поставщиками. На остатках достаточное количество лекарственного препарата, стоимостью от 379 руб. до 900 руб.

Цены на медицинские изделия, к которым относятся в том числе термометры, и лекарственные препараты, не включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, не подлежат государственному регулированию (исключение составляют имплантируемые медизделия). Цены на них формируются на основе баланса спроса и предложения. В то же время, согласно постановлению Правительства РФ от 29.08.2020 № 1309, в условиях чрезвычайной ситуации или в случае резкого подорожания такой продукции (на 30% и более) органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе направить в Росздравнадзор свои заявления с указанием новой предельной отпускной цены производителя, которую они хотят установить, а также размеры оптовых и розничных надбавок.

Согласно имеющейся информации, на территории Липецкой области повышение розничных цен более чем на 30% на термометры и «Гриппферон спрей назальный» не установлено.

Умышленных согласованных действий сетевых аптечных организаций, направленных на поддержание цен или создание искусственного дефицита термометров и лекарственного препарата «Гриппферон спрей», не установлено, равно, как и злоупотребления доминирующим положением на рынке розничной реализации термометров и «Гриппферон спрей», ввиду конкурентности рынка и отсутствия хозяйствующих, занимающих доминирующее положение, сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.