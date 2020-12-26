По состоянию на 24 декабря 2020 г. на официальном сайте Минпроторга размещена информация о присоединившихся к соглашению об установлении предельных розничных цен хозяйствующих субъектах, участвующих в реализации сахара-песка и масла подсолнечного на территории Липецкой области. Им принадлежат торговые сети: «Пятерочка», «Магнит», «Пролетарский», «Липка», «Русский Невод», «Крупа» и «Хомяк».

В федеральных торговых сетях, присоединившихся к соглашению, фактов нарушения условий соглашения не выявлено. Так, в торговых сетях «Пятерочка» и «Магнит» стоимость сахара-песка за 1 кг составляла 45,99 руб, сообщили в управлении Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области.

Масло подсолнечное представлено в широком ассортименте. Стоимость одного литра составляла от 88,6 до 110 рублей.

За отчетный период установлен рост на яйцо куриное, 1С, 1 десяток в торговой сети «Магнит» (+9,62%). Липецкий УФАС России направил запрос региональному производителю данной продукции – СПСПК «Экоптица».

На ржано-пшеничный хлеб, в отношении которого Липецким УФАС России осуществляется мониторинг, стоимость не изменилась. В ряде сетей зафиксировано уменьшение на 17,95% и 14,31%. В отношении батона также не установлено повышение цены.

Во всех торговых сетях наблюдается снижение цен на яблоки, от 16,67% в «Магните» до 14,30% в «Пролетарском».

В отношении остальных товаров, включенных в перечень, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 №530 «Об утверждении Правил установления предельно допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости», рост цен за указанный период не зафиксирован.