Липецкое УФАС России, рассмотрев поступившие жалобы, предписало внести в аукционную документацию дополнительные требования для подтверждения квалификации и опыта работы подрядчиков работ, сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.

Антимонопольный орган выдал предписание заказчику ремонта районной больницы – внести в аукционную документацию дополнительные требования к участникам закупки, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2015 №99, – наличие за последние 5 лет до даты подачи заявки на участие в закупке опыта исполнения контракта на выполнение работ по строительству (реконструкции/ремонта), то есть иметь опыт по выполнению капитальных ремонтов (или строительству/реконструкции) объектов капстроительства и предоставить подтверждающие документы на ранее выполненные работы.

Подведение торгов электронного аукциона на право выполнения работ по капитальному ремонту здания терапевтического отделения районной больницы приостановлено, и закупка направлена на исправление аукционной документации. Заказчик допустил грубую ошибку в требованиях к участникам закупки, не прописав обязательное наличие опыта у исполнителя, при этом, победившее при подаче ценовых предложений лицо, не обладало требуемым опытом.

«По действующему законодательству, капитальный ремонт зданий (а в нашем случае – это еще и социально значимые объекты) могут проводить компании, организации, имеющие обязательный опыт в такой работе. В данном случае Заказчик сам не включил это требование в аукционную документацию. Чтобы минимизировать риск некачественной работы, исключить возможность выполнения капремонтов медучреждений непрофессионалами, Заказчик добавит дополнительные требования к участникам и продолжит проведение аукциона»,- отметила Ирина Поткина.