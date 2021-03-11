Липецким УФАС России возбуждено дело в отношении филиала ПАО «МРСК Центра» – «Липецкэнерго» по признакам нарушения антимонопольного законодательства.

Дело возбуждено приказом от 02.03.2021 на основании обращения хозяйствующего субъекта на неправомерные действия “Липецкэнерго” при проведении проверки состояния прибора учета.

По предоставленной информации, в действиях сетевой организации по составлению акта проверки прибора учета, а также акта о неучтенном (безучетном) потреблении электроэнергии содержатся признаки нарушения антимонопольного законодательства, поскольку, по мнению заявителя, совершены с превышением предоставленных полномочий и ущемляют его интересы в сфере предпринимательской деятельности.

Из представленных материалов следует, что в счет за декабрь 2020 г., направленный ОАО «ЛЭСК» в адрес хоз. субъекта, была включена стоимость безучетного потребления на сумму более 46 млн руб.

Первое заседание Комиссии назначено на 23 марта, сообщает пресс-служба Липецкого УФАС России.