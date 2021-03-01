Управление потребительского рынка администрации города Липецка исполнило предупреждение антимонопольного органа, заключив договор на размещение нестационарного торгового объекта с индивидуальным предпринимателем, сообщили в УФАС России по Липецкой области.

Ранее в адрес управления потребительского рынка администрации города Липецка обратился индивидуальный предприниматель с целью заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта (без проведения торгов) с просьбой заключить договор на условиях, которые были согласованы иным предпринимателям при заключении ими новых договоров. Он просил внести и исключить определенные пункты договора. В свою очередь, управлением были согласованы не все замечания к договору, предложенные ИП.

Вместе с тем, ранее управлением уже были отредактированы на подобных условиях договоры с 33 предпринимателями.

Таким образом, действия муниципального органа носили дискриминационный характер, ущемляющий права и интересы индивидуального предпринимателя.

Следует отметить, что не заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта влечёт за собой последствия в виде демонтажа НТО и возможное прекращение предпринимательской деятельности ИП.

Справочно

30 января 2021 года Председателем Правительства РФ М.В. Мишустиным было подписано распоряжение № 208-р «О мерах поддержки малых и средних предпринимателей в сфере торговли и развитии малоформатной торговли» (далее -распоряжение).

Указанным распоряжением органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления рекомендовано продлевать договоры на размещение нестационарных торговых объектов и объектов для осуществления развозной торговли без проведения торгов (пп. б п. 1), а также в двухмесячный срок со дня вступления в силу настоящего распоряжения принять соответствующие нормативные правовые акты (п. 2).

Пунктом 3 распоряжения органам исполнительной власти субъектов РФ рекомендовано осуществлять координацию работы органов местного самоуправления при исполнении распоряжения.

На основании изложенного Липецким У ФАС России в Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области направлено информационное письмо, в том числе с просьбой информирования о принятии указанных актов органами местного самоуправления.