Оперативным штабом Национального антитеррористического комитета в Липецкой области проведено плановое командно-штабное учение «Метель-2021». Главная тема – организация и проведение мероприятий по пресечению террористического акта в местах массового пребывания людей. Отрабатывались практические действия группировки сил и средств штаба по противодействию террористическим угрозам.

В учении приняли участие представители региональных управлений ФСБ, МВД, ФСВНГ, МЧС, ЦССИ ФСО, а также администрации Липецкой области. Учение проведено с учётом ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В основу замысла положена ситуация захвата заложников группой неустановленных лиц из числа посетителей Природного парка «Кудыкина гора» (Задонский район Липецкой области).

В рамках реализации комплекса антитеррористических мероприятий силы и средства оперативного штаба были приведены в боевую готовность. Оперативной группой в Задонске отработаны алгоритмы межведомственной проверки информации и реагирования на угрозу совершения преступления террористической направленности. Руководителем Оперштаба, начальником УФСБ России по Липецкой области генерал-майором Владимиром Овчинниковым условно вводился режим контртеррористической операции. В ходе учения отработаны вопросы организации взаимодействия органов и подразделений различных ведомств при проведении совместных мероприятий в рамках КТО.

Подводя итоги командно-штабного учения, руководитель Штаба отметил готовность группировки Оперативного штаба к пресечению террористических актов в зоне ответственности органов исполнительной власти к действиям по минимизации и ликвидации его последствий.