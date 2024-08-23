Начальник областного управления строительства и архитектуры Антон Болгов покидает свой пост в связи с переходом на новое место работы. Сегодня его последний рабочий день в занимаемой должности.

До назначения нового руководителя исполнение обязанностей возложено на заместителя начальника управления строительства и архитектуры Липецкой области Дмитирия Ненахова.

Антон Болгов руководил управлением строительства и архитектуры с 2021 года. В этой должности принимал участие в решении важных задач при строительстве социально-значимых объектов – 10 школ, корпусов 16 больниц и поликлиник, 18 детских садов, 39 ФАПов, четырёх офисов врачей общей практики. Были закрыты вопросы обманутых дольщиков. Привлечены инфраструктурные бюджетные кредиты для строительства инженерных сетей, двух детсадов и поликлиники в Липецке. Успешно реализованы проекты программы «Стимул», в их числе школа в микрорайоне Европейском, а также 28 объектов инженерной инфраструктуры.

За время работы Антона Болгова в должности начальника регионального управления строительства и архитектуры успехи Липецкой области неоднократно отмечались Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.