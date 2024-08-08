Рабочая встреча министра труда и социальной защиты России Антона Котякова и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова состоялась в правительстве региона. Обсуждалось развитие липецкой социальной сферы.

Руководитель региона рассказал главе Минтруда о проделанной работе по развитию соцслужб. В частности, об объединении кадровых центров и офисов «Мои документы». В одном месте жителям доступны свыше 400 услуг, здесь же можно пообщаться с карьерным консультантам и найти более высокооплачиваемую работу или записаться на переобучение.

«Наши центры соцзащиты стали единой базой данных для получателей мер поддержки. Срок оказания услуг сократился с 30 до 5 дней. Мы обновили все центры занятости и 15 отделов МФЦ, открыли первый в стране Центр молодёжной карьеры», – отметил губернатор.

В ходе встречи отмечалось, что Липецкая область успешно применяет в социальной сфере современные технологии, что позволяет помогать жителям проактивно. В качестве примера губернатор привёл работу электронного сервиса Патронаж, который постоянно масштабируется. Его создали для работы с участниками СВО и их семьями. Сегодня к платформе подключены многодетные семьи, пожилые люди, будущие мамы, учителя, студенты.

«До конца года хотим запустить платформу Патронаж «Инклюзия 48» – люди с особенностями здоровья смогут быть на связи с соцкуратором 24/7 и проактивно получать поддержку», – сообщил Игорь Артамонов.

«Сегодня в Липецкой области безработица ниже, чем в среднем по стране. Это результат слаженной работы команды вашей службы занятости, органов власти и, конечно же, промышленного блока Липецкой области. Липецкая область сегодня является лидером по реализующимся социальным контрактам. Их эффективность выше, чем в среднем по стране. Я надеюсь, мы сегодня увидим тот опыт, который Липецкая область уже внедрила, сможем что-то перенять и распространить на всю Российскую Федерацию», – сказал Антон Котяков.

В ходе рабочей поездки министр планирует посмотреть липецкие разработки на практике. Также в программе посещение флагманского МФЦ в Липецке, центров реабилитации, встреча с участниками проекта «Липецкое долголетие».