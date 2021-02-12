Антон Симаков покидает пост генерального директора ОГУП «Липецкоблводоканал». В этой должности он находился с апреля 2019 года.

Как сообщили в региональном управлении ЖКХ, исполнять обязанности руководителя предприятия с понедельника будет финалист конкурса «Лидеры региона» – Владимир Дубинин, занимающийся с ноября 2019 года финансовой деятельностью Липецкоблводоканала.

«Благодарим Антона Владимировича за успешную реализацию поставленных задач. В период его руководства активно внедрялись в работу цифровые инструменты. Один из них – запуск системы расчета с абонентами – БРИС ЖКХ. При поддержке Регионального центра компетенций ЛОВК стал участником национального проекта в сфере производительности труда. Под контролем ОГУП «Липецкоблводоканал» в регионе по федеральному проекту «Чистая вода» сданы в эксплуатацию четыре объекта водоснабжения в Усманском, Краснинском, Липецком и Долгоруковском районах. Строительство системы водоснабжения для 7,5 тысячи жителей села Тербуны было начато под руководством Симакова, но продолжится дальше в прежних темпах, так же, как и возведение очистных в Усмани», – прокомментировал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области Александр Завертяев.