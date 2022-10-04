В январе 2022 года акционерное общество «АВТОВАЗ» обратилось в Арбитражный суд Липецкой области с исковым заявлением к публичному акционерному обществу «Новолипецкий металлургический комбинат» о взыскании 881 870 тыс. рублей штрафной неустойки.

Как указано в исковом заявлении, между ПАО «НЛМК» и АО «АВТОВАЗ» заключен договор от 17.08.2017г., в соответствие с которым осуществляются поставки стали холоднокатаной. Однако часть металлопроката в 2019 году отгружена с нарушением согласованных сроков поставки. На основании железнодорожных накладных составлен расчет и начислена штрафная неустойка в размере 881 870 тыс. рублей. В адрес ПАО «НЛМК» на указанную сумму направлена претензия от 17.02.2020г. Ответа на нее не поступило, в связи с чем истец обратился в суд. Арбитражный суд Липецкой области возбудил производство по делу.

В ходе предварительного судебного заседания представитель ответчика заявил ходатайство об отложении судебного заседания на другую дату для урегулирования спора мирным путем. Представитель истца на ходатайство ответчика не возразил, подтвердил проведение переговоров.

В дальнейшем истец заявил об отказе от исковых требований. Суд принял отказ АО «АВТОВАЗ» от заявленных требований и прекратил производство по делу.