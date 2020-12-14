АО “ЭкоПром-Липецк” возместило нанесенный экологии ущерб после требования прокуратуры

Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения земельного законодательства в ходе производственно-хозяйственной деятельности АО «ЭкоПром-Липецк».

Установлено, что общество при эксплуатации полигона «Центролит» допустило порчу земель в результате попадания фильтрата из пруда-накопителя на почву земельного участка, прилегающего к территории объекта размещения отходов.

Согласно произведенным расчетам ущерб составил 192 тысячи рублей.

На основании постановлений природоохранного прокурора о возбуждении дел об административных правонарушениях ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ (порча почв) в отношении АО «ЭкоПром-Липецк» и директор полигона «Центролит» правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа в размере 40 тыс. руб. и 10 тыс. руб. соответственно.

Кроме этого, прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с АО «ЭкоПром-Липецк» в доход бюджета Липецкого муниципального района суммы причиненного вреда.

Требования прокуратуры удовлетворены.

В настоящее время ответчик возместил ущерб, причиненный в результате допущенных им нарушений природоохранного законодательства, сообщает Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура.