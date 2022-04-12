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АО «Липецкий хладокомбинат» и его руководитель привлечены административной ответственности за задержку выплаты работникам заработной платы

2 часа назад
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Прокуратура Правобережного района г. Липецка выявила факт несвоевременной выплаты заработной платы работникам АО «Липецкий хладокомбинат».

В результате перед 100 работниками хладокомбината образовалась задолженность за январь текущего года в размере более 3,1 млн руб.

После вмешательства прокуратуры задолженность была погашена с учетом компенсации за каждый день просрочки выплаты заработной платы.

В настоящее время на основании актов прокурорского АО «Липецкий хладокомбинат» и его руководитель привлечены к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ в виде штрафов в размере 30 тыс. и 10 тыс. руб. соответственно.

Директор предприятия предостережен о недопустимости нарушения конституционного права работников на оплату труда.

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