15 лет назад на улице 50 лет НЛМК в г.Липецке начали возводить жилой долгострой, в котором ни один участник долевого строительства до сих пор не получил жилье. Были затронуты интересы порядка 300 граждан. Решением Арбитражного суда Липецкой области от 7 октября 2019 года застройщик, ООО «Строительное управление-10 треста «Липецкстрой», признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него введено конкурсное производство.

В ноябре 2020 года в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» в арбитражный суд обратился Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства с заявлением о намерении приобрести право аренды ООО «СУ – 10 треста «Липецкстрой» на земельный участок площадью 9 410 кв.м., расположенный по адресу г. Липецк, ул. 50 лет НЛМК, с находящимся на нем объектом незавершенного строительства, право на проектную документацию, включающую в себя все внесенные в нее изменения.

В судебном заседании 1 июня 2021 года Арбитражный суд Липецкой области вынес определение об удовлетворении данного заявления и обязании публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства» производить выплату возмещения гражданам – участникам строительства, включенным в реестр требований участников строительства (в том числе, участникам долевого строительства, включенным в реестр требований участников строительства на жилые помещения, машино-места, строительство которых осуществлялось без разрешения на строительство).

Дело в том, что 120 участникам долевого строительства застройщик продал квартиры на трех самовольно возведенных этажах и в двух блок-секциях, на которые не было получено разрешение. Фонд же планировал выплатить компенсацию только 175 гражданам, купившим квартиры и парковочные места в секциях дома, на которые было получено разрешение на строительство. Поэтому, не согласившись с определением арбитражного суда, Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства подал апелляционную жалобу. Он обжаловал данное определение суда именно в части выплаты возмещения всем участникам долевого строительства, независимо от того, в каких секциях ими были приобретены жилые помещения и машино-места. Но Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил определение Арбитражного суда Липецкой области оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.