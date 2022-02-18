В апреле 2022 года общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТПАСС» обратилось в арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Оператор транспортных систем Липецк» и к областному казенному учреждению «Агентство автомобильного транспорта Липецкой области» о признании открытого конкурса на право заключения договора на оказание услуг по выполнению функций оператора автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой области недействительным; о признании договора, заключенного по результатам вышеуказанного конкурса, недействительным.

ООО «ЛАЙТПАСС» просило признать открытый конкурс на право заключения договора на оказание услуг по выполнению функций оператора автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой области, проведенный ОКУ «AAT Липецкой области» в 2020 г. недействительным, как организованный и проведенный с существенным нарушением ст. 17 Закона «О защите конкуренции»; признать договор на оказание услуг по выполнению функций оператора автоматизированной системы безналичной оплаты проезда пассажиров и перевозки багажа на транспорте Липецкой области от 18.11.2020, заключенный по результатам вышеуказанного конкурса между ОКУ «AAT Липецкой области» и победителем конкурса ООО «ОТС Липецк» недействительным и применить реституционные последствия к указанной сделке.

Суд привлек к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Управление Федеральной антимонопольной службы по Липецкой области. Липецким УФАС была представлена письменная позиция, в соответствии с которой нарушений антимонопольного законодательства при проведении ОКУ «ААТ Липецкой области» оспариваемых торгов выявлено не было.

Арбитражный суд Липецкой области, изучив материалы дела, выслушав позиции сторон, проанализировав и оценив представленные доказательства, вынес решение об отказе в удовлетворении заявленных требований истца.

Не согласившись с решением арбитражного суда первой инстанции, общество с ограниченной ответственностью «ЛАЙТПАСС» подало апелляционную жалобу. В судебном заседании 17 февраля 2022 года Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд постановил решение Арбитражного суда Липецкой области оставить без изменения, жалобу без удовлетворения.