На развитие АПК и сельских территорий Липецкой области в 2025 году будет направлено 6,5 млрд рублей, сообщает региональное управление сельского хозяйства. Из них больше 5 млрд рублей – это средства федерального и областного бюджетов. Также по некоторым направлениям будут привлекаться средства муниципального бюджета и внебюджетные источники финансирования.

Самая крупная сумма уже традиционно будет направлена на комплексное развитие сельских территорий. По этой программе в малых городах и сельской местности строятся и реконструируются детские сады и школы, дома, социальные объекты и дороги, благоустраиваются территории. Финансирование по этому направлению в 2025 году превысит 3,5 млрд рублей. Эти средства пойдут на завершение проектов прошлого года и на реализацию проектов текущего.

На развитие приоритетных подотраслей АПК и малых форм хозяйствования в рамках «объединенной» субсидии будет направлено 972 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На поддержку фермеров и развитие сельхозкооперации запланирован 191 млн рублей. На возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам выделено 487 млн рублей.

В 2025 году аграриям, занимающимся выращиванием зерновых культур, продолжат возмещать часть затрат на их производство и реализацию. На эти цели запланировано 312 млн рублей. На развитие мелиорации – 88 млн рублей. На реализацию федерального проекта по стимулированию производства картофеля и овощей липецкие аграрии из федерального и областного бюджетов получат 227 млн рублей.

На региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе», реализуемый в рамках нового нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», в этом году предусмотрено более 8 млн рублей. Поддержку в размере 30 тысяч рублей будут получать учителя, преподающие профильные предметы в агротехнологических классах в сельских школах. Средства будут выделяться и по другим направлениям.

«Поддержка АПК и формирование комфортной жизни на селе взаимосвязаны и способствуют возвращению населения в сельские районы, развитию агропредприятий, созданию рабочих мест. Это играет важную роль в экономике и обеспечении продовольственной безопасности страны», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.