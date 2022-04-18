Заместитель главы администрации Липецкой области Игорь Кремнёв посетил на прошлой неделе сельхозпредприятия Хлевенского района. Он оценил работу компаний в условиях санкций западных стран.

Первым в программе визита был центр сбыта и сервиса сельхозтехники «АгроЦентр Лиски». Это один из нескольких крупных центров региона, который снабжает аграриев техникой и оборудование. Там обслуживается около 200 сельхозпредприятий. «Мы успели закупить технику и запчасти для её обслуживания по предсезонным заказам на весну и частично на осень, — пояснил руководитель центра Владимир Полозков. — Цены по заключенным договорам остались прежними. Так что этот полевой сезон полностью обеспечен. Есть сложности с логистикой и сроками новых поставок, но мы работаем над тем, чтобы найти другие каналы».

Также Игорь Кремнёв посетил селекционно-семеноводческий центр компании Германский Семенной Альянс. Предприятие работает в области уже десять лет, с российского рынка уходить не собирается. «Практически все семена завезены, — рассказал управляющий селекционной станцией Егор Войнов. — Осталось получить несколько фур картофеля и подсолнечника. Что касается пшеницы, то у нас собственные прекрасные сорта. Так, сорт озимой пшеницы «Липецкая звезда» два года назад на производственных посевах дал более 92 центнеров с гектара. Это оригинальный продукт, который был придуман, выведен и размножен в Хлевенском районе. Он сейчас пользуется огромным спросом от Калининграда до Сибири. Кроме того у нас выведен еще один сорт озимой пшеницы «Амагам» и два сорта яровой пшеницы — «Катунь» и «Свияга». В этом году станция планирует передать в испытания еще четыре сорта. Доля рынка отечественной селекции будет расти с каждым годом».

КХ «Речное», которое работает в тесном сотрудничестве с Германским Семенным Альянсом, специализируется на выращивании и реализации семенного материала зерновых и масличных культур, а также сахарной свеклы и картофеля высших репродукций. Благодаря орошению урожай картофеля в прошлом году был высокий — около сорока тонн с гектара. В этом году здесь начали строительство овощехранилища на 24 тысячи тонн, в основном для картофеля, посевные площади под который в текущем сезоне решили увеличить. «Оборудование для овощехранилища закуплено, работы уже ведутся, — отметил председатель КХ «Речное» Владимир Коротких. – Цены на стройматериалы выросли почти в два раза, но назад ходу нет»! Заместитель главы региона подчеркнул, что на возведение овощехранилища будет оказана господдержка в размере 20 процентов фактической стоимости хранилища. Также можно получить субсидии на развитие оросительных систем.